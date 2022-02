Roma | ghanese danneggia 23 auto e spacca un palo stradale sul parabrezza dell’auto dei carabinieri

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un’di pattuglia deidella StazioneSan Lorenzo, in transito su via di Porta San Lorenzo, a, è stata colpita questa mattina sul, con undella segnaletica, da un uomo del Ghana che aveva giàto 23in sosta. Ihanno arrestato la marcia, lo hanno disarmato e bloccato. Un Carabiniere è rimasto contuso. L’uomo è stato portato via daiche hanno dovuto richiedere l’intervento del 118 per contenerne lo stato di agitazione. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati dimento aggravato, violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale., il...

