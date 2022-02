Reggio Emilia, una ragazza denuncia abusi a una festa. Quattro violenze sessuali in una settimana (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora una ragazza presumibilmente violentata a Reggio Emilia. È la quarta in una settimana. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio una giovane di 18 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale e abusi durante una festa privata a casa di amici. La polizia, dopo aver fatto un sopralluogo nell’abitazione dove si era tenuto il party, ha avviato le indagini, non scartando alcuna ipotesi. L’informativa, intanto, è finita sul tavolo della magistratura e il pm Marco Marano ha aperto un’inchiesta. Che cosa è successo nella casa dove si è tenuta la festa? Da quanto emerge, nella notte tra sabato e domenica alcuni amici – due maschi oltre alla presunta vittima – si sono ritrovati in una casa a Reggio ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora unapresumibilmente violentata a. È la quarta in una. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio una giovane di 18 anni hato di essere stata vittima di violenza sessuale edurante unaprivata a casa di amici. La polizia, dopo aver fatto un sopralluogo nell’abitazione dove si era tenuto il party, ha avviato le indagini, non scartando alcuna ipotesi. L’informativa, intanto, è finita sul tavolo della magistratura e il pm Marco Marano ha aperto un’inchiesta. Che cosa è successo nella casa dove si è tenuta la? Da quanto emerge, nella notte tra sabato e domenica alcuni amici – due maschi oltre alla presunta vittima – si sono ritrovati in una casa a...

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia Vita Bagnulo, finti tamponi e vaccini: quanti soldi ha fatto l'infermiera di Piacenza. Ma finisce in disgrazia L'infermiera Vita Bagnulo si trova in carcere a Reggio Emilia con l'accusa di aver fatto false vaccinazioni e falsi tamponi per concedere il Green Pass a diversi no - vax. Quest'ultimi accettavano di pagare bei soldoni per mettere in scena il ...

Uomo trovato morto in casa: indagano i carabinieri Ieri mattina a Massenzatico, frazione di Reggio Emilia, un uomo è stato trovato morto in casa con una lama conficcata nel torace. In corso le indagini dei carabinieri. Raccapricciante quanto scoperto ieri a Massenzatico , frazione di Reggio ...

Reggio Emilia, trovato morto con una lama nel torace il Resto del Carlino Saman Abbas, i resti ossei trovati vicino a Novellara non sono di origine umana Il rinvenimento delle ossa era avvenuto durante le ricerche della 18enne pachistana scomparsa il 30 aprile scorso 2021 proprio da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e secondo gli inquirenti ...

Università: in E-R arrivano venti nuovi corsi di laurea Otto nuovi corsi saranno avviati dall'Università di Bologna, cinque dall'Università di Modena e Reggio Emilia, tre da quella di Parma e altrettanti da quella di Ferrara, mentre un corso partirà nella ...

