Peng Shuai è riapparsa e ha ribadito: 'Mai detto di essere stata aggredita sessualmente' (Di martedì 8 febbraio 2022) Durante il colloquio col quotidiano francese, Shuai ha anche sottolineato di non aver capito l'impatto internazionale del suo post: "Non guardo molto le informazioni dall'estero, non leggo l'inglese. ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Durante il colloquio col quotidiano francese,ha anche sottolineato di non aver capito l'impatto internazionale del suo post: "Non guardo molto le informazioni dall'estero, non leggo l'inglese. ...

Advertising

transnazionale : Peng Shuai, dietrofront sulle accuse di violenza all'ex vicepremier cinese: 'solo un malinteso'… - GabrieleIuvina1 : Peng Shuai dice all'Occidente che è al sicuro. Ma il suo nome è ancora censurato per i cinesi - ExtremaRatio4 : Peng Shuai dice all'Occidente che è al sicuro. Ma il suo nome è ancora censurato per i cinesi - busettodavide : Peng Shuai in tribuna (di fianco a Bach) che assiste alla vittoria della connazionali Eileen Gu. Sto cercando di im… - Luce_news : Peng Shuai è riapparsa e ha ribadito: “Mai detto di essere stata aggredita sessualmente” -