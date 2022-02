LIVE Slittino, Singolo donne Pechino 2022 in DIRETTA: Geisenberger allunga su Berreiter, Ivanova tiene il terzo posto (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 La lettone Eliza Tiruma fa segnare il tempo di 58.865 e si trova al sesto posto a 1.619, a serie rischio di attacco da Madeleine Egle in partenza. 12.59 Lisa Schulte (AUT) chiude la prova in 58.646 e rimane al quinto posto momentaneo a 1.192. 12.57 L’austriaca Hannah Prock, ottima nella seconda manche di ieri, completa la sua terza in 58.532 e si porta a 149 millesimi dal bronzo! 975 dalla vetta 12.55 La russa Tatyana Ivanova, che partiva con 591 millesimi di distacco dalla vetta, chiude la sua terza manche in 58.461 e ora accusa 826 millesimi dall’oro, tiene però vicina Berreiter. 12.53 Anna Berreiter completa la sua seconda discesa con il tempo di 58.348 e ora il suo ritardo è di 330 millesimi. Pista ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 La lettone Eliza Tiruma fa segnare il tempo di 58.865 e si trova al sestoa 1.619, a serie rischio di attacco da Madeleine Egle in partenza. 12.59 Lisa Schulte (AUT) chiude la prova in 58.646 e rimane al quintomomentaneo a 1.192. 12.57 L’austriaca Hannah Prock, ottima nella seconda manche di ieri, completa la sua terza in 58.532 e si porta a 149 millesimi dal bronzo! 975 dalla vetta 12.55 La russa Tatyana, che partiva con 591 millesimi di distacco dalla vetta, chiude la sua terza manche in 58.461 e ora accusa 826 millesimi dall’oro,però vicina. 12.53 Annacompleta la sua seconda discesa con il tempo di 58.348 e ora il suo ritardo è di 330 millesimi. Pista ...

