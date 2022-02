LIVE Sci di fondo, Sprint Pechino 2022 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni femminili, tra poco le azzurre (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione maschile – Presentazione femminile – Pellegrino alla vigilia – Liste di partenza delle qualificazioni 9.15 Prova opaca per Caterina Ganz, 28esima. Arriva anche Scardoni, 27esima. 9.13 Bene la russa Stupak, ottima quarta. 9.12 Al traguardo anche la finaledese Joensuu, tredicesima. 9.11 Top-10 provvisoria per la finlandese Kahara e la statunitense Kern. 9.10 Arriva la prima delle azzurre, Greta Laurent, tredicesima. 9.08 Bene anche la svizzera Faehndrich e l’americana Diggins, rispettivamente terza e quarta. Scivola sesta Tiril Weng. 9.07 Quarta piazza momentanea per la norvegese Falla, che rientrerà agevolmente nelle 30. 9.06 L’altra svedese Dyvik si piazza quinta, davanti a Ribom. Prova così così per Maiken Falla, sesta. 9.05 Brennan si prende il miglior tempo ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione maschile – Presentazione femminile – Pellegrino alla vigilia – Liste di partenza delle9.15 Prova opaca per Caterina Ganz, 28esima. Arriva anche Scardoni, 27esima. 9.13 Bene la russa Stupak, ottima quarta. 9.12 Al traguardo anche la finaledese Joensuu, tredicesima. 9.11 Top-10 provvisoria per la finlandese Kahara e la statunitense Kern. 9.10 Arriva la prima delle, Greta Laurent, tredicesima. 9.08 Bene anche la svizzera Faehndrich e l’americana Diggins, rispettivamente terza e quarta. Scivola sesta Tiril Weng. 9.07 Quarta piazza momentanea per la norvegese Falla, che rientrerà agevolmente nelle 30. 9.06 L’altra svedese Dyvik si piazza quinta, davanti a Ribom. Prova così così per Maiken Falla, sesta. 9.05 Brennan si prende il miglior tempo ...

