Inter, la possibile stangata a Lautaro: "Se il fatto sussiste…" (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora polemiche sul presunto sputo di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è a rischio squalifica per il big match contro il Napoli. Sputo si o spunto no? Il derby continua ad essere infiammato dal presunto sputo di Lautaro Martinez ai danni di Theo Hernandez. Dopo giorni le immagini non hanno ancora fatto completamente chiarezza. E così Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

