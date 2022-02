Il Comune di Torino si costituisce in giudizio contro il “no” al doppio cognome per il figlio di due madri (Di martedì 8 febbraio 2022) L’iscrizione all’anagrafe di Torino di figli nati da coppie omogenitoriali non è considerata legittima, così il Tribunale lo scorso 3 dicembre ha negato con un decreto alle due madri di un bimbo il doppio cognome al piccolo. È il primo atto di questo tipo in Italia, ma il Comune del capoluogo piemontese non ci sta: “Abbiamo deciso di costituirci in giudizio per difendere la legittimità delle decisioni prese in questi anni”, ha fatto sapere il sindaco Stefano Lo Russo, che in appello sarà metaforicamente al fianco delle due donne. “Il Parlamento legiferi subito – ha aggiunto il primo cittadino – perché è intollerabile che nel 2022 non ci sia una norma chiara su questo tema e che questa questione sia lasciata ai sindaci e ai tribunali creando tra l’altro discriminazioni tra i cittadini ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) L’iscrizione all’anagrafe didi figli nati da coppie omogenitoriali non è considerata legittima, così il Tribunale lo scorso 3 dicembre ha negato con un decreto alle duedi un bimbo ilal piccolo. È il primo atto di questo tipo in Italia, ma ildel capoluogo piemontese non ci sta: “Abbiamo deciso di costituirci inper difendere la legittimità delle decisioni prese in questi anni”, ha fatto sapere il sindaco Stefano Lo Russo, che in appello sarà metaforicamente al fianco delle due donne. “Il Parlamento legiferi subito – ha aggiunto il primo cittadino – perché è intollerabile che nel 2022 non ci sia una norma chiara su questo tema e che questa questione sia lasciata ai sindaci e ai tribunali creando tra l’altro discriminazioni tra i cittadini ...

