Gli USA e il caso dei libri proibiti: continua la cancel culture (Di martedì 8 febbraio 2022) Negli Stati Uniti sempre più genitori si stanno opponendo alla presenza nelle scuole di alcuni libri, continua il fenomeno della cancel culture, letteralmente la “cultura dell’eliminazione”, tramite la quale opere e persone ritenute pericolose, tossiche o che hanno fatto scandalo, vengono private della loro risonanza mediatica. Lo scrittore e giornalista Jonny Diamond lo chiama “neo-puritanesimo”, e sta diventando sempre più strano ed allarmante. È giusto eliminare? Lo scenario è molto orwelliano, con tutte queste censure. Ma qual è il punto dei genitori americani? Chiedono che a scuola non circolino più determinati libri, quelli di cui in realtà, a scuola, si dovrebbe parlare ampiamente. Di solito infatti questi libri riguardano temi delicati o comunque complicati, a proposito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Negli Stati Uniti sempre più genitori si stanno opponendo alla presenza nelle scuole di alcuniil fenomeno della, letteralmente la “cultura dell’eliminazione”, tramite la quale opere e persone ritenute pericolose, tossiche o che hanno fatto scandalo, vengono private della loro risonanza mediatica. Lo scrittore e giornalista Jonny Diamond lo chiama “neo-puritanesimo”, e sta diventando sempre più strano ed allarmante. È giusto eliminare? Lo scenario è molto orwelliano, con tutte queste censure. Ma qual è il punto dei genitori americani? Chiedono che a scuola non circolino più determinati, quelli di cui in realtà, a scuola, si dovrebbe parlare ampiamente. Di solito infatti questiriguardano temi delicati o comunque complicati, a proposito ...

