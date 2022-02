Giorgio Manetti interviene a Uomini e Donne: “Smettila di lamentarti”, commento puntata dell’8 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) A Uomini e Donne, nella puntata dell’8 febbraio, i telespettatori del dating show hanno potuto rivedere alcuni protagonisti del passato. Si tratta di alcune fiamme di Gemma Galgani, interpellate da Tina Cipollari. Tra questi, il più in vista è certamente Giorgio Manetti, che ha detto la sua sugli atteggiamenti della Dama torinese. Grande ritorno a Uomini e Donne: Giorgio Manetti Un tuffo nel passato oggi a Uomini e Donne, con Tina Cipollari che ha convocato in studio delle vecchie fiamme di Gemma Galgani. L’opinionista ha voluto stoppare la polemica, che va avanti da anni, che la vede come origine di tutte le delusioni amorose della Dama torinese. In ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) A, nella, i telespettatori del dating show hanno potuto rivedere alcuni protagonisti del passato. Si tratta di alcune fiamme di Gemma Galgani, interpellate da Tina Cipollari. Tra questi, il più in vista è certamente, che ha detto la sua sugli atteggiamenti della Dama torinese. Grande ritorno aUn tuffo nel passato oggi a, con Tina Cipollari che ha convocato in studio delle vecchie fiamme di Gemma Galgani. L’opinionista ha voluto stoppare la polemica, che va avanti da anni, che la vede come origine di tutte le delusioni amorose della Dama torinese. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Manetti "Uomini e Donne", Giorgio Manetti ha un messaggio per Gemma: "Non incolpare Tina per i tuoi fallimenti" Non ha saputo trattenere le lacrime Gemma Galgani quando ha ricevuto, durante la puntata dell'8 febbraio di ' Uomini e Donne ', un video - messaggio da parte del suo ex Giorgio Manetti . L'uomo, interpellato da Tina Cipollari, ha preso le difese dell'opinionista e ha consigliato a Gemma di non incolpare gli altri per i suoi fallimenti. 'Cara Gemma se un uomo ha le ...

UeD, Giorgio stronca Gemma: 'Devi smetterla!'. D'Amario e Tocca show Dopo questi primi filmati, la De Filippi anticipa alla Galgani che c'è anche un video di Giorgio Manetti . L'indimenticabile Gabbiano risponde alla richiesta di Tina, da lui chiamata Passerotta, e ...

"Uomini e Donne", Giorgio Manetti ha un messaggio per Gemma: "Non incolpare Tina per i tuoi fallimenti" Non ha saputo trattenere le lacrime Gemma Galgani quando ha ricevuto, durante la puntata dell'8 febbraio di "Uomini e Donne", un video-messaggio da parte del suo ex Giorgio Manetti. L'uomo, ...

Giorgio Manetti “torna” a Uomini e Donne con un messaggio per Gemma (VIDEO) A chiamarlo in causa è stata Tina Cipollari. Nella puntata dell’8 febbraio di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena in quanto è riapparso Giorgio Manetti. Tina Cipollari contatta alcuni ex ...

