GF Vip | Delia e Soleil si confrontano e stupiscono tutti | «Sei tu la donna della vita di Alex»

A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Delia Duran e Soleil Sorge stupiscono tutti. Tra le due rivali in amore c'è stato un avvicinamento che ha dell'incredibile. Mentre Alex Belli fuori dalla casa più spiata d'Italia ha dichiarato di «amare l'amica 'Sole', ma di voler stare con Delia», all'interno del loft di Cinecittà Delia e Soleil non sono mai state così vicine. Le polemiche attorno al triangolo amoroso messo in piedi da Alex Belli non si placano. Ma in queste ore le due si sono confrontate sul rapporto che le due hanno con l'attore. «La cosa he mi ha lasciato basita è che la complicità che ha avuto con te è la stessa che ha creato con me in 3 anni» ha confessato la modella venzuelana

