Folla alla veglia di preghiera per Rosa Alfieri, domani l'ultimo saluto. La madre: "Da lassù dacci forza" (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dolore e commozione a Grumo Nevano in occasione della veglia di preghiera per Rosa Alfieri, la 23enne uccisa dal vicino di casa Elpidio D'Ambra. Al rito, celebrato ieri sera dal vescovo Angelo Spinillo nella basilica di San Tammaro, hanno preso parte tutti i parroci della cittadina a nord di Napoli. E l'intera comunità, rappresentata dal sindaco Gaetano Di Bernardo, si è riunita per ricordare la giovane, descritta da coloro che l'hanno conosciuta come una ragazza dolce e gentile. Sul piazzale della chiesa è stata esposta una sua foto, mentre tanti lumini sono stati composti a scrivere il nome di Rosa con un cuore. "Nostra figlia era e resterà sempre una ragazza solare, armoniosa, gioiosa, cordiale e piena di amore. Una donna che amava sognare, questi sogni che in ...

