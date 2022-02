Federica Panicucci incidente: cosa è successo alla conduttrice di Mattino 5? (Di martedì 8 febbraio 2022) Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, è rimasta coinvolta in un drammatico incidente dal quale è uscita fortunatamente illesa. Federica Panicucci incidente: cosa è successo? Nella mattinata di lunedì 7 febbraio, la conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci, è rimasta vittima di un incredibile e improvviso incidente mentre stava guidando la sua auto per le strade di Milano. In questo contesto apparentemente tranquillo, infatti, il veicolo della donna è stato colpito da una tegola precipitata da uno dei palazzi che si trovavano nel circondario. La tegola si è violentemente abbattuta sul tetto in vetro dell’auto della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 febbraio 2022)di5, è rimasta coinvolta in un drammaticodal quale è uscita fortunatamente illesa.? Nella mattinata di lunedì 7 febbraio, ladi5,, è rimasta vittima di un incredibile e improvvisomentre stava guidando la sua auto per le strade di Milano. In questo contesto apparentemente tranquillo, infatti, il veicolo della donna è stato colpito da una tegola precipitata da uno dei palazzi che si trovavano nel circondario. La tegola si è violentemente abbattuta sul tetto in vetro dell’auto della ...

