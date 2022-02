"È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino è candidato agli Oscar 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Era nell'aria che l'ultimo film di Paolo Sorrentino potesse essere tra i film candidati all'Oscar per la migliore pellicola internazionale, ma oggi, 8 febbraio, è arrivata la conferma. Leggi su europa.today (Di martedì 8 febbraio 2022) Era nell'aria che l'ultimo film dipotesse essere tra i film candidati all'per la migliore pellicola internazionale, ma oggi, 8 febbraio, è arrivata la conferma.

chetempochefa : ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ????… - Agenzia_Ansa : FLASH | Oscar: c'è la nomination per 'È stata la mano di Dio' di Sorrentino come miglior film internazionale. Enric… - IlContiAndrea : Sorrentino ce l'ha fatta! 'È stata la mano di Dio' candidato agli #Oscars come Miglior Film Straniero FORZAAAAA - camillacolombo9 : RT @TgLa7: #Oscars : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino, candidato come miglior film internazionale. 'Per me è già grande vitto… - AEmilyHP : RT @yleniaindenial1: per me è il concetto dell'Italia che vince l'oro del doppio misto nel curling alle olimpiadi mentre 'è stata la mano d… -

Ultime Notizie dalla rete : stata mano Oscar 2022, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino nella cinquina finale per il miglior film in lingua straniera stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è nella cinquina per il Miglior Film Straniero alla 94esima Notte degli Oscar . A contendere l'ambita statuetta, che Sorrentino ha vinto nel 2014 con La Grande ...

