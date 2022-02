Certificato digitale esenzione vaccino sull’app IO | come scaricarlo

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo l’ok del Garante della Privacy, arrivano finalmente le indicazioni per ildidaCovid, contenute del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e per la transizionee il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il DPCM del 4 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio scorso, elenca quindi tutte le caratteristiche che deve contenere il, che dovrà dialogare con la Piattaforma Nazionale DGC, la stessa del Green Pass, rendendo le procedure per scaricare i due certificati abbastanza simili. Tutto questo sarà possibile grazie all’introduzione di un nuovo codice univoco, il codice CUEV (codice ...

