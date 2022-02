Caso David Rossi, Fanti: "Ritengo che si sia suicidato" (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 febbraio 2022 - "Io Ritengo che David Rossi si sia suicidato ". Lo ha detto Valentino Fanti, ex capo segreteria generale di banca Mps, in audizione in commissione d'inchiesta parlamentare ... Leggi su lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 febbraio 2022 - "Iochesi sia". Lo ha detto Valentino, ex capo segreteria generale di banca Mps, in audizione in commissione d'inchiesta parlamentare ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso David Caso David Rossi, Fanti: "Ritengo che si sia suicidato" Sullo scambio di mail tra l'amministratore delegato e David Rossi l'ex capo area comunicazione mail di "help", Fanti ha raccontato: "Quando ho deciso di entrare nella posta dell'ad Viola a cui potevo ...

Caso David Rossi, Fanti: "Ritengo che si sia suicidato" Roma, 8 febbraio 2022 - «Io ritengo che David Rossi si sia suicidato». Lo ha detto Valentino Fanti, ex capo segreteria generale di banca Mps, in audizione in commissione d'inchiesta parlamentare sulla ...

