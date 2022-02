Canada, Trudeau contro i camionisti in protesta: “Ora basta, ascoltare la scienza” (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – Justin Trudeau ancora contro i camionisti, come riporta l’Ansa. Dopo oltre dieci giorni di protesta in Canada, il primo ministro chiede ai manifestanti di fermarsi. Il premier era stato costretto a fuggire dalla capitale e ad essere messo al sicuro in località segreta dalle forze dell’ordine. Trudeau ai camionisti: “Necessario che mobilitazione si fermi” Dunque il premier canadese Trudeau ha ammonito i camionisti, che ormai bloccano il centro di Ottawa da oltre dieci giorni, per protestare contro le misure sanitarie anti-Covid e contro l’obbligo vaccinale. Trudeau ha chieso di porre fine alla mobilitazione, dopo che il sindaco della capitale canadese gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – Justinancora, come riporta l’Ansa. Dopo oltre dieci giorni diin, il primo ministro chiede ai manifestanti di fermarsi. Il premier era stato costretto a fuggire dalla capitale e ad essere messo al sicuro in località segreta dalle forze dell’ordine.ai: “Necessario che mobilitazione si fermi” Dunque il premier canadeseha ammonito i, che ormai bloccano il centro di Ottawa da oltre dieci giorni, perrele misure sanitarie anti-Covid el’obbligo vaccinale.ha chieso di porre fine alla mobilitazione, dopo che il sindaco della capitale canadese gli ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? IN CANADA C’È CHI HA IL CORAGGIO DI DIRE BASTA! ???? Parla Daniel Bulford, ex capo della sicurezza del PM Trudeau.… - borghi_claudio : @fratre_ieti @Ingestibile79 Mi scusi. Sono andato a guardare perché magari mi sfuggiva qualcosa. Trudeau aveva mess… - Agenzia_Ansa : Canada, Trudeau ai camionisti: 'Basta con l'assedio di Ottawa'. I manifestanti protestano da più di una settimana c… - euglander : RT @Lantidiplomatic: Il primo ministro del Canada Trudeau poco fa: 'Alcuni individui stanno bloccando la nostra economia, la nostra democ… - TerroneDoc : RT @diTerralba: In Canada la polizia minaccia di arrestare chiunque osi portare gasolio/benzina ai camionisti in marcia. Trudeau crede che… -