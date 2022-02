Advertising

fisco24_info : Borse, lo spread si raffredda. A Piazza Affari rimbalza Mps: Dopo la Fed anche la Bce ha aperto la porta all'aument… - ellybaghetti : RT @sole24ore: Borse, lo spread si raffredda. A Piazza Affari rimbalza Mps - sole24ore : Borse, lo spread si raffredda. A Piazza Affari rimbalza Mps - Luca90891482 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #8febbraio: #Borse, Milano in calo e spread a 160; l’industria resta a se… - VittorioCurro : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #8febbraio: #Borse, Milano in calo e spread a 160; l’industria resta a se… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse spread

Oggi lotra decennali italiani e tedeschi riparte da poco sotto quota 160 punti base, dopo ... I future sulleeuropee sono incerti, deboli ma positivi quelli su Wall Street dopo la seduta ...Anche il tono più falco della Bce ha allertato lein Europa e innalzato gli. Oggi in Asia i listini sono misti, con Hong Kong che ora perde l'1% e Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,13%, ...Prevale una certa cautela in attesa del dato, giovedì, sull'inflazione di gennaio negli Stati Uniti (precedente: +0,5% mese su mese, +7% anno su anno; consenso: +0,4% mese su mese, +7,2% anno su anno) ...A Piazza Affari acquisti sulle banche. Risale Saipem (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 feb - Partono senza verve le principali Borse europee ma poi prendono coraggio e Milano tocca un rialzo ...