Abusi sessuali | Ratzinger risponde all’indagine sulla sua ex arcidiocesi | “Provo vergogna e chiedo perdono Io presentato come bugiardo per una svista”

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime dila mia profonda, il mio grande dolore e la mia sincera domanda di. Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande e? il mio dolore per glie gli errori che si sono verificati durante il tempo del mio mandato nei rispettivi luoghi. Ogni singolo caso di abuso sessuale e? terribile e irreparabile. Alle vittime degliva la mia profonda compassione e mi rammarico per ogni singolo caso”. È la risposta di Benedetto XVIpedofilia del clero dell’di Monaco e Frisinga che, dal 1977 al 1981, vide alla guida proprio l’allora cardinale ...

Il Sole 24 ORE

... 'Come in quegli incontri, ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime dila mia profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera domanda di perdono.In tutti i miei incontri, soprattutto durante i tanti Viaggi apostolici, con le vittime dida parte di sacerdoti, ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa e ho ...Benedetto XVI chiede perdono a nome della Chiesa, considerando gli importanti ruoli da lui ricoperti, per tutti i casi di abusi sessuali compiuti dai sacerdoti. «Ancora una volta posso solo ...Secondo NME il coinvolgimento della famiglia Jackson nel progetto suggerisce che il film non affronterà le accuse di abusi sessuali su minori. Accuse mosse contro il cantante durante buona parte della ...