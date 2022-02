Trieste | morta nello scontro con un' auto contromano | il fidanzato affetto da Sla | La aspettavo come un bimbo aspetta Babbo Natale

(Di lunedì 7 febbraio 2022) I due si vedevano solo nel weekend: lei lo raggiungeva ogni fine settimana da Treviso. Avrebbero dovuto sposarsi in marzo

'Mi dispiace che siauna persona'. Ales Gomolj , il 49enne sloveno originario di Capodistria responsabile del tremendo incidente che sabato mattina, a Duino (), è costato la vita a Hutu 'Paola' Parasheva , ...... si è scontrato con un'altra vettura, condotta da Hutu Parashiva, una donna di origini romene,carbonizzata nell'impatto., la fuga in autostrada dell'uomo che ha causato l'incidente ...percorrendo in contromano la corsia di sorpasso del raccordo autostradale di Trieste, a Duino, si è scontrato con un'altra vettura, condotta da una donna di origini romene, morta carbonizzata ...percorrendo in contromando la corsia di sorpasso del raccordo autostradale di Trieste, ha ucciso una donna di origine romene che, a seguito dello scontro, è morta carbonizzata. Il Gip, nel corso ...