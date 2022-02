Snowboard | Pechino 2022 | Roland Fischnaller a caccia della medaglia che manca nel PGS olimpico

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Appuntamento con la storia. Domani va in scena una delle gare più attese per i colori italiani alle Olimpiadi di. In programma il gigante parallelo di, con qualificazioni e fasi finali ovviamente sia per gli uomini che per le donne. Il Bel Paese in campo maschile ha dato spettacolo nella specialità la scorsa stagione ed ha agguantato tre podi quest’anno. L’uomo più atteso non può che essere: a 41 anni l’altoatesino va achein un palmares unico e mostruoso. Con il capitanosquadra spazio anche a Edwin Coratti, Daniele Bagozza e Mirko Felicetti che possono giocarsi sicuramente qualcosa di importante. I rivali principali sono il teutonico Stefan ...