Mascherine all’aperto, il governo ha deciso: via l’obbligo dall’11 febbraio in tutta Italia (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ordinanza sulle Mascherine scade il 10 febbraio, il governo ha deciso di togliere l’obbligo. Costa: «In arrivo un provvedimento per togliere le Mascherine all’aperto senza distinzione di colore per le regioni» Leggi su corriere (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ordinanza sullescade il 10, ilhadi togliere. Costa: «In arrivo un provvedimento per togliere lesenza distinzione di colore per le regioni»

Advertising

Agenzia_Ansa : È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territori… - Corriere : Mascherine, l’ipotesi del governo di togliere l’obbligo di portarle all’aperto - TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - AMarco1987 : Mascherine all’aperto, via l’obbligo dall’11 febbraio in tutta Italia: addio anche in zona bianca - LaNotiziaTweet : Il Covid allenta la morsa. In calo contagi e ricoveri. L’Italia si avvicina alle 150mila vittime dall’inizio della… -