M5S: Marcucci, 'transizione lunga, Pd guardi al centro' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “La transizione del M5S rischia di essere più lunga e laboriosa del previsto. Le alleanze del Pd devono essere per forza allargate anche al centro”. Così su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci dopo la decisione del Tribunale di Napoli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Ladel M5S rischia di essere piùe laboriosa del previsto. Le alleanze del Pd devono essere per forza allargate anche al”. Così su Twitter il senatore Pd Andreadopo la decisione del Tribunale di Napoli.

Advertising

TV7Benevento : M5S: Marcucci, 'transizione lunga, Pd guardi al centro' - - nanoassassino : @PetrazzuoloF Il PD pensa al proporzionale per prendere voti a sinistra per poi governare con la destra. È nei fatt… - LGio75 : RT @comicsext: @LaNotiziaTweet @SerritellaM5S In parlamento, in parlamento. I poltronisti stanno con Di Maio , gli elettori contro . Sennò… - comicsext : @LaNotiziaTweet @SerritellaM5S In parlamento, in parlamento. I poltronisti stanno con Di Maio , gli elettori contro… - CristianNovelli : @PoliticaPerJedi @diennea70 Il PD è alleato ufficialmente col M5S di Conte. Se stimi Renzi e disprezzi così tanto C… -