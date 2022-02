LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: tutto fermo, brutta caduta per O’Brien (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.51 Hrovat è quarta a 63 centesimi. In pista Federica Brignone (-1.09). 8.48 Mowinckel perde tanto da metà pista in giù ed è seconda a 24 centesimi da Gut-Behrami. Ora la slovena Meta Hrovat, può gestire 0.59 sulla svizzera. 8.47 Ci siamo, parte Ragnhild Mowinckel. 8.46 Mowinckel potrà gestire 49 centesimi su Lara Gut-Behrami: la norvegese è un’altra mina vagante in questa seconda manche. 8.45 O’Brien viene portata via ora in toboga. 8.44 Ricordiamo le ultime cinque atlete mancanti: Mowinckel, Hrovat, Brignone, Truppe e Hector. 8.41 Viene fatta rivestire la norvegese Ragnhild Mowinckel, dunque l’attesa sarà ancora piuttosto lunga. 8.39 Proseguono i soccorsi alla sfortunata O’Brien. 8.37 Questa interruzione di sicuro non fa bene alle atlete che ancora devono scendere… 8.35 Gara ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.51 Hrovat è quarta a 63 centesimi. In pista Federica Brignone (-1.09). 8.48 Mowinckel perde tanto da metà pista in giù ed è seconda a 24 centesimi da Gut-Behrami. Ora la slovena Meta Hrovat, può gestire 0.59 sulla svizzera. 8.47 Ci siamo, parte Ragnhild Mowinckel. 8.46 Mowinckel potrà gestire 49 centesimi su Lara Gut-Behrami: la norvegese è un’altra mina vagante in questa seconda manche. 8.45viene portata via ora in toboga. 8.44 Ricordiamo le ultime cinque atlete mancanti: Mowinckel, Hrovat, Brignone, Truppe e Hector. 8.41 Viene fatta rivestire la norvegese Ragnhild Mowinckel, dunque l’attesa sarà ancora piuttosto lunga. 8.39 Proseguono i soccorsi alla sfortunata. 8.37 Questa interruzione di sicuro non fa bene alle atlete che ancora devono scendere… 8.35 Gara ...

