Il Napoli ha la seconda miglior difesa d’Europa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sembra una vita fa, eppure non è nemmeno passato un anno. La Napoli calcistica e strillazzera – va da sé: incompetente – sconvolta dal pareggio interno contro il Verona che costò l’ingresso in Champions. Complottisti di ogni ordine e grado si scandalizzarono come se il Real Madrid avesse pareggiato col Pergocrema. Un’operazione allucinogena, frutto dell’ipertrofica sopravvalutazione di una guida tecnica tanto dannosa quanto cara al giornalismo italiano (quindi molto dannosa). De Laurentiis decise di portare a Napoli un allenatore vero che però coi giornalisti non è mai andato troppo d’accordo. O meglio: non ha mai lisciato il pelo, nel rispetto reciproco dei propri ambiti di competenza. Otto mesi dopo quel quinto posto, il Napoli di Luciano Spalletti sta per cominciare la settimana che porterà alla sfida scudetto di sabato contro ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sembra una vita fa, eppure non è nemmeno passato un anno. Lacalcistica e strillazzera – va da sé: incompetente – sconvolta dal pareggio interno contro il Verona che costò l’ingresso in Champions. Complottisti di ogni ordine e grado si scandalizzarono come se il Real Madrid avesse pareggiato col Pergocrema. Un’operazione allucinogena, frutto dell’ipertrofica sopravvalutazione di una guida tecnica tanto dannosa quanto cara al giornalismo italiano (quindi molto dannosa). De Laurentiis decise di portare aun allenatore vero che però coi giornalisti non è mai andato troppo d’accordo. O meglio: non ha mai lisciato il pelo, nel rispetto reciproco dei propri ambiti di competenza. Otto mesi dopo quel quinto posto, ildi Luciano Spalletti sta per cominciare la settimana che porterà alla sfida scudetto di sabato contro ...

Advertising

maxgallico : RT @napolista: Il Napoli ha la seconda miglior difesa d’Europa Ha subito 16 gol e in 13 partite su 24 non ha subito reti. Solo il City ha… - napolista : Il Napoli ha la seconda miglior difesa d’Europa Ha subito 16 gol e in 13 partite su 24 non ha subito reti. Solo il… - HalaMadridITALY : @MentaLInter @InLemonWeTrust @marifcinter con il liverpool in serie A TUTTI sono spacciati, quindi la scelta ricade… - antirusso84 : @capuanogio Gio ma ti sei accorto che oggi ha giocato e vinto la seconda in classifica? Ma come, un giornalista cos… - lucacohen : RT @ZaLatan23: @DAZN_IT Ambrosini caro , la Juve non è la seconda difesa del campionato ma' la terza ; La prima è il napoli la seconda l'… -