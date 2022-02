Frenata Inter, ora le inseguitrici ci credono (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le vittorie di Napoli e Juventus, dopo quella del Milan nello scontro diretto, mettono pressione alla squadra di Simone Inzaghi L’Inter cade nel derby contro il Milan e ora si riapre la corsa per lo scudetto. Da un possibile +7 al -1 con una partita da recuperare per la squadra di Inzaghi. La Frenata dà speranza alle inseguitrici che vincono tutte: il Napoli al Penzo, La Juventus con l’Hellas Verona e il Milan che ora avrà in più anche il vantaggio degli scontri diretti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le vittorie di Napoli e Juventus, dopo quella del Milan nello scontro diretto, mettono pressione alla squadra di Simone Inzaghi L’cade nel derby contro il Milan e ora si riapre la corsa per lo scudetto. Da un possibile +7 al -1 con una partita da recuperare per la squadra di Inzaghi. Ladà speranza alleche vincono tutte: il Napoli al Penzo, La Juventus con l’Hellas Verona e il Milan che ora avrà in più anche il vantaggio degli scontri diretti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

