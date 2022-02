Amici | furiosa lite tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro | “Non capisci un ca**o”

Advertising

Amici, scoppia il finimondo: furiosa lite tra prof, volano stracci in aula

Tanta tensione nella scuola di21 . Unalite tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ha tenuto banco per tutta la durata della trasmissione di domenica 6 febbraio 2022. I due maestri di danza hanno iniziato a ...I due maestri di21 hanno avuto una litigata, forse la più accesa e pesante dall'inizio dell'anno accademico. In particolare Alessandra Celentano appena ha saputo che Mattia è guarito ...di tutto il resto". A quel punto Todaro è apparso furioso e deluso al punto da minacciare di abbandonare lo show e quindi il cast di Amici 21. "Io qua che sto a fare, allora io vado a casa", ha ...I due hanno condiviso sui social alcuni istanti della cena a due (tre con il cane Odino) come amici di vecchia dat. Goffredo e Tomaso, a cena insieme con il levriero Odino. É quanto documentato ...