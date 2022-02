Vanessa Incontrada e il suo compagno Rossano Laurini si sarebbero lasciati: “Non andava più” (Di domenica 6 febbraio 2022) Vanessa Incontrada ed il suo compagno Rossano Laurini si sarebbero lasciati dopo 14 anni insieme. L’attrice e l’imprenditore si sono conosciuti anni fa perché lui era sposato con Chiara Palmieri, un’ex grande amica della Incontrada. Nel 2008 è nato il loro figlio, Isal, e secondo quanto rivela Diva e Donna l’amore tra i due sarebbe finito già da diversi anni. Solo ora il settimanale rende nota la separazione, non ancora confermata dai diretti interessati. Vanessa Incontrada a quanto pare ora è single dopo la separazione da Rossano Laurini. Fa sapere Diva e Donna che la coppia avrebbe deciso di mettere un punto alla loro storia. Le cose sembra non andassero granché già da diversi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)ed il suosidopo 14 anni insieme. L’attrice e l’imprenditore si sono conosciuti anni fa perché lui era sposato con Chiara Palmieri, un’ex grande amica della. Nel 2008 è nato il loro figlio, Isal, e secondo quanto rivela Diva e Donna l’amore tra i due sarebbe finito già da diversi anni. Solo ora il settimanale rende nota la separazione, non ancora confermata dai diretti interessati.a quanto pare ora è single dopo la separazione da. Fa sapere Diva e Donna che la coppia avrebbe deciso di mettere un punto alla loro storia. Le cose sembra non andassero granché già da diversi ...

