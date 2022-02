Sanremo | la Rai offre il contratto subito | per la quarta volta Amadeus non è convinto | “Devo pensarci”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il sole aiuta a rilassare la mente dopo la quinta notte di un bel festival. Mahmood & Blanco rilasciano interviste a raffica e dicono che ancora non credono di aver vinto.no abituarsi all'idea. La Rai, invece, è consapevole ed esulta: con il 64.9% di share raccolto ieri in media, la finale dicentra il risultato più alto dal 2000 L'articolo proviene da Firenze Post.

Da notare tra l'altro il fatto che, al momento in cui scriviamo, lanon sembra ancora aver caricato l'esibizione finale del vincitore su YouTube. Insomma, adesso chi vuole vederein ...... l'ultima conferenza stampa di2022 è cominciata con ringraziamenti e grande soddisfazione. "Mi è arrivato un consiglio: mettere davanti al palazzo della, a Viale Mazzini, al posto del ...Più che un ritorno, un tuffo nel passato e alle lettere d’amore di radio Subasio. Per fortuna è “solo” seconda. (Giuliano Delli Paoli) A distanza di dieci anni dalla vittoria con “Non è l’inferno”, ...Sanremo non si ferma, già si pensa a una quarta edizione con Amadeus, nel frattempo non resta che vedere quali saranno le canzoni che, in radio, funzioneranno meglio.