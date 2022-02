Roma, Calvarese: «Giusto annullare il gol di Zaniolo» (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma-Genoa, anche Calvarese, consulente arbitrale della società giallorossa, conferma: il gol di Zaniolo era da annullare Dopo Roma Genoa c’è stata grande polemica sul gol annullato a Zaniolo. Sull’episodio è intervenuto l’ex arbitro Calvarese, ora consulente dei giallorossi. Secondo l’ex arbitro è Giusto annullare il gol dell’attaccante della Roma, c’era il fallo di Abraham nell’azione che porta poi alla rete. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022)-Genoa, anche, consulente arbitrale della società giallorossa, conferma: il gol diera daDopoGenoa c’è stata grande polemica sul gol annullato a. Sull’episodio è intervenuto l’ex arbitro, ora consulente dei giallorossi. Secondo l’ex arbitro èil gol dell’attaccante della, c’era il fallo di Abraham nell’azione che porta poi alla rete. L'articolo proviene da Calcio News 24.

