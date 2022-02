“Pezzo de me**a”, scoppia il “Ferilli-gate”: tensioni con Amadeus durante la diretta? (Di domenica 6 febbraio 2022) Il “giallo” esplode a notte fonda Il fuorionda dell’attrice fa il giro dei social L’espressione colorita dell’attrice non è sfuggita Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 6 febbraio 2022) Il “giallo” esplode a notte fonda Il fuorionda dell’attrice fa il giro dei social L’espressione colorita dell’attrice non è sfuggita Perizona Magazine.

Advertising

IlContiAndrea : #MrRain secondo me è davvero bravo, dovrebbe avere la possibilità di esibirsi con un bel pezzo a Sanremo. Spero in… - TSsarcreactor : RT @milkovichsly: A me non me ne frega un cazzo dei commenti sconnessi, Gianni Morandi merita ciò che ha ricevuto non perché è Gianni Moran… - alatussyaksha : RT @milkovichsly: A me non me ne frega un cazzo dei commenti sconnessi, Gianni Morandi merita ciò che ha ricevuto non perché è Gianni Moran… - LokiBaggins : RT @milkovichsly: A me non me ne frega un cazzo dei commenti sconnessi, Gianni Morandi merita ciò che ha ricevuto non perché è Gianni Moran… - noicontrolavit1 : RT @milkovichsly: A me non me ne frega un cazzo dei commenti sconnessi, Gianni Morandi merita ciò che ha ricevuto non perché è Gianni Moran… -