Pechino 2022 | cade la pattinatrice cinese americana in gara | è bufera sui social

La pattinatrice artistica cinese Zhu Yi è finita nella bufera sui social media in mandarino per non essere stata all'altezza della situazione al suo debutto olimpico: l'hashtag "Zhu Yi è caduta" è diventato un trend topic, superando ben 200 milioni di visualizzazioni su Weibo in poche ore, con alcuni utenti che si sono chiesti perché una skater nata negli Usa sia finita a rappresentare la Cina. Beverly Zhu, questo il nome americano, è nata a Los Angeles 19 anni fa ed è stata la prima a competere nel secondo giorno dell'evento a squadre di pattinaggio artistico, scivolando in pista e strappando il sostegno di solidarietà della folla, in prevalenza cinese, al Capital Indoor Stadium di Pechino. (Ansa)

