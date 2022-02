Olimpiadi Invernali, la Nuova Zelanda vince il primo oro della sua storia con Zoi Sadowski-Synnott (Di domenica 6 febbraio 2022) Esattamente 70 anni dopo la usa prima partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali (Finlandia 1952), la Nuova Zelanda ha conquistato la sua prima medaglia d’oro, grazie alla super prestazione nello slopestyle femminile di Zoi Sadowski-Synnot. A nulla è valso il tentativo dell’americana Julia Marino, così come dell’australiana Tess Coady: la neozelandese ha meritato il gradino più alto del podio nella disciplina dello snowboard. Una medaglia storica per lei e per il Paese che onora e rappresenta ai Giochi Olimpici di Pechino 2022: dopo ben 16 Olimpiadi Invernali cui la Nuova Zelanda ha preso parte, è arrivata la prima medaglia d’oro. Snowboard, Pechino 2022: Zoi Sadowski Synnott conquista l’oro nello slopestyle Zoi ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Esattamente 70 anni dopo la usa prima partecipazione ai Giochi Olimpici(Finlandia 1952), laha conquistato la sua prima medaglia d’oro, grazie alla super prestazione nello slopestyle femminile di Zoi-Synnot. A nulla è valso il tentativo dell’americana Julia Marino, così come dell’australiana Tess Coady: la neozelandese ha meritato il gradino più alto del podio nella disciplina dello snowboard. Una medaglia storica per lei e per il Paese che onora e rappresenta ai Giochi Olimpici di Pechino 2022: dopo ben 16cui laha preso parte, è arrivata la prima medaglia d’oro. Snowboard, Pechino 2022: Zoiconquista l’oro nello slopestyle Zoi ...

