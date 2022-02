Le Chiacchiere di Ernst Knam con il suo ingrediente segreto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 6 febbraio 2022) Lesono un dolce tipico del carnevale, ma essendo buonissime potete farle ogni volta che volete mangiarle. Oggi vi proponiamo la ricetta diche le propone in una veste un po’ modificata. Di seguito scoprirete di cosa si tratta, di come la delicatezza del cioccolato si unisce alla panna e di come tutto crea un gusto davvero indimenticabile. Per realizzare questo dolce, dovete seguire le istruzioni sotto riportate e procurarvi quello che abbiamo scritto nell’elenco degli ingredienti. Ingredienti 260 g farina 00 80 ml vino bianco 50 g zucchero scorza di agrumi 2 tuorli un pizzico di sale 70 g amido di riso 1 albume Crema 400 g panna 200 g cioccolato fondente 50 g cacao Procedimento Procuratevi per prima cosa una terrina di medie dimensioni dove metterete la farina, lo zucchero semolato, un pochino di ...