In Germania i parenti si scelgono tra gli amici (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutti d'accordo su una proposta di legge in Parlamento: ognuno potrà indicare anche i conoscenti come congiunti con diritti e doveri di ROBERTO GIARDINA Leggi su quotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutti d'accordo su una proposta di legge in Parlamento: ognuno potrà indicare anche i conoscenti come congiunti con diritti e doveri di ROBERTO GIARDINA

In Germania la legge permetterà di scegliersi i parenti O di adulti single senza figli che nel momento del bisogno — per esempio un periodo di malattia — si sentono più vicini agli amici di una vita che ai parenti lontani. L’idea è di passare dalle ...

O di adulti single senza figli che nel momento del bisogno — per esempio un periodo di malattia — si sentono più vicini agli amici di una vita che ai parenti lontani. L'idea è di passare dalle ...