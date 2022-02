Formazioni ufficiali Atalanta Cagliari: le scelte degli allenatori (Di domenica 6 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Atalanta Cagliari match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Cagliari, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022. Atalanta (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Palomino, Djimsiti, Pezzelle; Koopmeiners, Freuler; Pessina, Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini. Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Deiola; Pereiro. All. Mazzarri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Palomino, Djimsiti, Pezzelle; Koopmeiners, Freuler; Pessina, Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.(3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Deiola; Pereiro. All. Mazzarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il #DerbyMilano ?? - CalcioPillole : Ecco le scelte di #Gasperini e #Mazzarri per il lunch match della 24a giornata di #SerieA. - Pall_Gonfiato : Le formazioni ufficiali di #Atalanta-#Cagliari - Atalantinicom : #Atalanta - Atalanta - Cagliari formazioni ufficiali: i soliti noti, Boga e Zapata in panc...… - CalcioNews24 : #AtalantaCagliari, le formazioni ufficiali del match ?? -