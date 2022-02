Covid oggi Campania, 7.995 contagi e 9 morti: bollettino 6 febbraio (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.995 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti, di cui uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 78 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.344 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.995 i nuovida Coronavirus, 62022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 9, di cui uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Insono 78 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.344 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

