Chiariello: “Scudetto al Napoli? Solo se accadono tre cose” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Napoli ha battuto il Venezia in trasferta ed è tornato prepotentemente nella corsa Scudetto dopo la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. A Canale 21, Umberto Chiariello ha parlato del momento degli azzurri di Luciano Spalletti. “Vincendo, il Napoli è rientrato nella corsa Scudetto. Ma per far sì che accada devono realizzarsi tre cose. la prima è che deve fare almeno 48 punti nel girone di ritorno. Raramente lo Scudetto si è vinto a quota più bassa di 87 punti. Lo ha vinto una volta la Juve con 87 punti e un’altra volta con Sarri con 84?. Napoli MertensChiariello: “Il Napoli deve vincere con l’Inter” Umberto Chiariello ha “ridotto” la corsa Scudetto a due tra ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilha battuto il Venezia in trasferta ed è tornato prepotentemente nella corsadopo la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. A Canale 21, Umbertoha parlato del momento degli azzurri di Luciano Spalletti. “Vincendo, ilè rientrato nella corsa. Ma per far sì che accada devono realizzarsi tre. la prima è che deve fare almeno 48 punti nel girone di ritorno. Raramente losi è vinto a quota più bassa di 87 punti. Lo ha vinto una volta la Juve con 87 punti e un’altra volta con Sarri con 84?.Mertens: “Ildeve vincere con l’Inter” Umbertoha “ridotto” la corsaa due tra ...

