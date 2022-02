Adinolfi contro Mahmood dopo Sanremo: “Furto ai danni di Elisa e Morandi” (Di domenica 6 febbraio 2022) Adinolfi contro Mahmood dopo Sanremo: il leader del Popolo della Famiglia appare sui social per criticare il trionfo di Mahmood e Blanco al Festival numero 72. Con Brividi hanno sempre mantenuto lo scettro del primo in classifica, ad eccezione della serata cover, in cui ha trionfato Gianni Morandi. Nelle classifiche provvisorie del Festival, Mahmood e Blanco hanno sempre occupato la prima posizione. Nessuna sorpresa dunque nell’annuncio del vincitore della kermesse canora. Una vittoria che mette d’accordo (quasi) tutti quella di quest’anno. Una canzone riflessiva, dall’alto potenziale, che colpisce al primo ascolto ha messo d’accordo tutte le giurie votanti, televoto incluso. Ma qualche critica c’è lo stesso, non sulla canzone però. Ne ... Leggi su optimagazine (Di domenica 6 febbraio 2022): il leader del Popolo della Famiglia appare sui social per criticare il trionfo die Blanco al Festival numero 72. Con Brividi hanno sempre mantenuto lo scettro del primo in classifica, ad eccezione della serata cover, in cui ha trionfato Gianni. Nelle classifiche provvisorie del Festival,e Blanco hanno sempre occupato la prima posizione. Nessuna sorpresa dunque nell’annuncio del vincitore della kermesse canora. Una vittoria che mette d’accordo (quasi) tutti quella di quest’anno. Una canzone riflessiva, dall’alto potenziale, che colpisce al primo ascolto ha messo d’accordo tutte le giurie votanti, televoto incluso. Ma qualche critica c’è lo stesso, non sulla canzone però. Ne ...

