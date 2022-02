(Di sabato 5 febbraio 2022) Le donne che lavorano sono nell’Ue il 63%, in Italia il 59,2%, nel sud il 33,2%. La situazione più grave in Calabria

Advertising

LaStampa : Report di Confcommercio, la disoccupazione femminile nel Mezzogiorno è doppia di quella europea - il_piccolo : Report di Confcommercio, la disoccupazione femminile nel Mezzogiorno è doppia di quella europea - messveneto : Report di Confcommercio, la disoccupazione femminile nel Mezzogiorno è doppia di quella europea: Le donne che lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Report Confcommercio

La Stampa

Più pessimistasecondo cui non si supererà un +3,7% . Il tutto senza tener conto ... evidenzia il, per cui non avranno 'nessuna' rilevanza per il 52% delle imprese. Più della metà ...... sottoscritto il 26 novembre 2021 da Fnip, assistita da, e Filcams - CGIL, Fisascat - ... Nelè, inoltre, presente il rinnovo unificato del 09 dicembre 2021 dei due contratti - per ...