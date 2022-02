Pistoia | donna muore nello scontro frontale fra due auto

(Di sabato 5 febbraio 2022) A seguito di unavvenuto tra due, due persone sono state affidate al personale sanitario del 118 per le cure del caso, mentre per unai sanitari hanno constatato il decesso. L'articolo proviene da Firenze Post.

Sul posto per i soccorsi la centrale di 118 ha attivato anche l'elicottero Pegaso, ma per lanon c'è stato nulla da fare. Carabinieri e vigili del fuoco del comando didal distaccamento ...1 - - >- Tragedia sulle strade nel Pistoiese dove unadi 68 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto. L'incidente è avvenuto stamani dopo le 10 sulla strada statale 66 ...PISTOIA I vigili del fuoco del comando di Pistoia distaccamento ... due persone sono state affidate al personale sanitario del 118 per le cure del caso, mentre per una donna i sanitari hanno ...Una donna di 68 anni è morta sul posto ... sulla viabilità provinciale al km 49,500 in direzione San Marcello Pistoiese e al km 53 in direzione Pistoia.