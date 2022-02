No green pass, poche decine di persone al sit-in di Milano. A Torino manifestazione in bicicletta contro Draghi e le misure anti Covid (Di sabato 5 febbraio 2022) Nuovo sabato di proteste contro il green pass e le restrizioni anti Covid. A Milano, dopo mesi di cortei, la Grande Alleanza Milanese ha organizzato un sit-in in piazza XXIV Maggio, al quale hanno partecipato poche decine di persone. I manifestanti hanno esposto alcuni striscioni e cartelloni con le scritte “green pass iniezione di tirannia, sotto ricatto solo l’Italia” e “No green pass, un popolo unito e libero” e scandito alcuni slogan contro il certificato verde e l’obbligo di vaccino per gli over 50. A Torino invece hanno percorso in bici alcune vie del centro storico, partendo da piazza Castello, per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Nuovo sabato di protesteile le restrizioni. A, dopo mesi di cortei, la Grande Alleanza Milanese ha organizzato un sit-in in piazza XXIV Maggio, al quale hanno partecipatodi. I manifesthanno esposto alcuni striscioni e cartelloni con le scritte “iniezione di tirannia, sotto ricatto solo l’Italia” e “No, un popolo unito e libero” e scandito alcuni sloganil certificato verde e l’obbligo di vaccino per gli over 50. Ainvece hanno percorso in bici alcune vie del centro storico, partendo da piazza Castello, per la ...

