Mihajlovic: «I giovani non hanno più passione. Sanremo? Tifo Morandi, è il mio preferito» (Di sabato 5 febbraio 2022) L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha presentato in conferenza stampa la gara di campionato contro l'Empoli. Ha parlato di Mitchell Dijks: "La cultura di un gruppo viene data dall'esempio dei giocatori più esperti e di quelli che sono in squadra da più anni. Basta vedere la foto di Bonucci con Vlahovic: sicuramente assieme a Chiellini gli spiegheranno le regole della Juve, come e cosa deve fare. Perché in un gruppo ci sono delle regole. Mitchell è qua da quattro anni e non si è comportato in linea con l'atteggiamento che io mi aspettavo. Lui ora deve riconquistare la mia fiducia e quella dei compagni, poi dipende da lui quanto e come giocherà da qui a fine campionato". Su Skov Olsen: "Quella di Skov è anche una mia sconfitta, perché non sono riuscito a far uscire il suo carattere. Può sicuramente diventare forte, ma deve migliorare qualcosa ...

