Mertens e la maglia numero 10: "Ti chiedo scusa, Diego" (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Quando si parla di Dries Mertens non si può menzionare il più grande realizzatore della storia del calcio Napoli. Con i gol alla Salernitana Infatti il calciatore belga ha raggiunto la straordinaria quota di 144 goal, superando e staccando di gran lunga una leggenda come Diego Armando Maradona. Dries Mertens, i record del belga Quando Dris Mertens e arrivo al Napoli, fortemente voluto da Benitez, nessuno avrebbe mai immaginato sarebbe riuscito ad arrivare a tanto. In effetti le premesse non erano eccezionali, Mertens partiva sempre dalla panchina e giocava come esterno, in alternativa di Insigne. La fortuna di Mertens incrocia la sfortuna di Gonzalo Higuain: infatti il belga ha iniziato a giocare come centravanti, con una percentuale di realizzazione da capogiro, proprio ...

