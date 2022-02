La circolare del ministero che abbrevia a cinque giorni la quarantena per i non vaccinati (Di sabato 5 febbraio 2022) quarantena abbreviata per i non vaccinati. È quanto stabilisce una circolare del ministero della Salute che aggiorna le regole per l’autosorveglianza e quarantena previste per i contatti stretti con positivi. Secondo quanto si legge, le persone non vaccinate – o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni – dovranno sottostare ad una quarantena ridotta, che passa da dieci giorni a cinque. Come si legge nella circolare, il provvedimento si applica “ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)ta per i non. È quanto stabilisce unadeldella Salute che aggiorna le regole per l’autosorveglianza epreviste per i contatti stretti con positivi. Secondo quanto si legge, le persone non vaccinate – o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120– dovranno sottostare ad unaridotta, che passa da dieci. Come si legge nella, il provvedimento si applica “ai soggetti asintomatici nono che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale ...

