Gf Vip | interviene la dottoressa in casa | ecco cosa è successo

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nelladel Gf Vip èun incidente anche se per fortuna di lieve entità: la protagonista dell’accaduto è stata Manila che si è procurata una ferita ad un dito mentre tagliava con il coltello. Il taglio (non proprio superficiale) ha richiesto l’intervento dellache prima ha disinfettato e poi medicato la ferita L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a Lulù: “Meraviglia” Gf Vip, Miriana, Sophie e Francesca in rivolta contro Signorini: “Soleil troppo protetta. Il pubblico daci deve…” Ex dell’Isola dei Famosi rivela retroscena clamorosi su Soleil (VIDEO): “Quando arriva nelle feste è solita offendere e umiliare soprattutto…” GF Vip, Soleil ...