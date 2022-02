Forse perché le donne tendono a prendere tutto sul serio? Cosa ne pensate? (Di sabato 5 febbraio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Nei giorni scorsi mi sarà capitato di chiedere a centinaia di persone – grandi elettori e gente incontrata per strada – chi sarebbe stato, secondo loro, il presidente della Repubblica. Alla millesima risposta ho realizzato una Cosa. Gli uomini tendevano a esporsi. Qualcuno ci azzeccava, altri non capivano nulla; però si sbilanciavano, facevano nomi, azzardavano percentuali. Le donne invece non rispondevano quasi mai. Il gioco non le divertiva. Evitavano di fare ipotesi: “Aspettiamo e vediamo”. A un tratto mi è venuto in mente quando provo a chiedere ai miei figli una previsione, anche banale: chi vince la partita, quanto sarà il conto della pizzeria. Mio figlio Francesco risponde e partecipa al gioco con curiosità e divertimento; mia figlia Rossana si chiama fuori infastidita. Ho pensato ... Leggi su iodonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Nei giorni scorsi mi sarà capitato di chiedere a centinaia di persone – grandi elettori e gente incontrata per strada – chi sarebbe stato, secondo loro, il presidente della Repubblica. Alla millesima risposta ho realizzato una. Gli uomini tendevano a esporsi. Qualcuno ci azzeccava, altri non capivano nulla; però si sbilanciavano, facevano nomi, azzardavano percentuali. Leinvece non rispondevano quasi mai. Il gioco non le divertiva. Evitavano di fare ipotesi: “Aspettiamo e vediamo”. A un tratto mi è venuto in mente quando provo a chiedere ai miei figli una previsione, anche banale: chi vince la partita, quanto sarà il conto della pizzeria. Mio figlio Francesco risponde e partecipa al gioco con curiosità e divertimento; mia figlia Rossana si chiama fuori infastidita. Ho pensato ...

lauraboldrini : “L’hanno chiamata perché nera, è arrivata l’extracomunitaria, forse è lì per innaffiare le piante”. Ignobili le of… - RaiRadio2 : «Ho provato più emozione stasera, forse perché l'altra volta era tardi. Stasera c'era un po' di fermento.»… - CarloVerdelli : L’Italia è quel Paese dove una bimba di 2 anni muore di Covid perché nata in una regione, la Calabria, dove l’ndran… - M72seventytwo : RT @AuroraLittleSun: Non solo Covid, un’altra variante terrorizza l’Europa: il virus dell’HIV diventa più aggressivo e contagioso... Non s… - radiosilvana : @afrodite1969 @Ingrid85019794 Forse perché non si curano? -

