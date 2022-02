Elisa al Festival di Sanremo 2022, perché si veste di bianco e non pensa a vincere: “Dipingo il palco” (Di domenica 6 febbraio 2022) Elisa è in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano O forse sei tu, scritto insieme a Davide Petrella. La produzione del brano è affidata ad Andrea Rigonat. La cantautrice si gioca il primo posto alla finale di questa sera insieme alla coppia Mahmood e Blanco e a Gianni Morandi (vincitore ieri della serata cover insieme a Jovanotti). Durante la conferenza stampa l’artista ha parlato dell’emozione nel tornare in gara dopo 21 anni dalla sua ultima partecipazione al Festival della canzone italiana. Il brano anticipa “Ritorno al Futuro”, il nuovo progetto discografico di Elisa di prossima uscita e una versione in inglese “Back to the future”. Elisa e il look total white come la sua anima Elisa sul palco del Teatro ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022)è in gara alla settantaduesima edizione deldicon il brano O forse sei tu, scritto insieme a Davide Petrella. La produzione del brano è affidata ad Andrea Rigonat. La cantautrice si gioca il primo posto alla finale di questa sera insieme alla coppia Mahmood e Blanco e a Gianni Morandi (vincitore ieri della serata cover insieme a Jovanotti). Durante la conferenza stampa l’artista ha parlato dell’emozione nel tornare in gara dopo 21 anni dalla sua ultima partecipazione aldella canzone italiana. Il brano anticipa “Ritorno al Futuro”, il nuovo progetto discografico didi prossima uscita e una versione in inglese “Back to the future”.e il look total white come la sua animasuldel Teatro ...

Advertising

trash_italiano : ELISA PRIMA DELLA FINE DEL FESTIVAL CI SPIEGHI PERCHÉ GLI PORTAVI UN GELATO CHE NON POTEVA MANGIARE? #Sanremo2022 - rtl1025 : ?? #Elisa, in gara a #Sanremo2022 con 'O forse sei tu', stasera si esibisce con Elena D'Amario in #WhatAFeeling di… - Tg1Rai : #Sanremo. Emma ed Elisa. Le donne del Festival. #Sanremo2022 #sanremo22 @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews… - elickzs : immaginando un festival con Luna piena di Mirkomi e Irama e Rubini di Elisa e Mahmood - frathetruth34 : @stanzaselvaggia Boom! Basta Elisa per smontare la parte sulla voce... mi limito al festival e senza nemmeno voler… -