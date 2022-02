Difficoltà per il Barcellona in campionato: Xavi lancia la sfida al Napoli! (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Barcellona affronterà il Napoli nel prossimo turno di Europa League. Il tecnico Xavi, alla vigilia del big match contro l’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa della sua volontà di vincere la competizione europea. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Xavi Barcellona “Vogliamo vincere l’Europa League, mi piacerebbe averla nel palmares. É un’opportunità anche per entrare in Champions. In campionato siamo indietro di 15 punti con una partita in meno. Non escludiamo nulla, ma dobbiamo essere realisti”. La doppia sfida inizierà il 17 febbraio al Camp Nou per terminare una settimana dopo al Diego Armando Maradona. Leggi su spazionapoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilaffronterà il Napoli nel prossimo turno di Europa League. Il tecnico, alla vigilia del big match contro l’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa della sua volontà di vincere la competizione europea. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago –“Vogliamo vincere l’Europa League, mi piacerebbe averla nel palmares. É un’opportunità anche per entrare in Champions. Insiamo indietro di 15 punti con una partita in meno. Non escludiamo nulla, ma dobbiamo essere realisti”. La doppiainizierà il 17 febbraio al Camp Nou per terminare una settimana dopo al Diego Armando Maradona.

