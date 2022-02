Covid oggi Piemonte, 5.484 contagi e 20 morti: bollettino 5 febbraio (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.484 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 20 morti. Tasso di positività al 7,4% sui 74.234 tamponi eseguiti, di cui 65.091 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 104, 6 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.943, 40 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 102.254. Da inizio pandemia ci sono state 12.716 vittime nella Regione. Al momento in Piemonte ci sono 104.301 positivi. Da ieri sono guarite 11.447 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Torino a 3.389, Cuneo 613, Alessandria a 477 e Novara a 377. L'articolo proviene ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.484 i nuovida Coronavirus, 52022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 20. Tasso di positività al 7,4% sui 74.234 tamponi eseguiti, di cui 65.091 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 104, 6 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.943, 40 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 102.254. Da inizio pandemia ci sono state 12.716 vittime nella Regione. Al momento inci sono 104.301 positivi. Da ieri sono guarite 11.447 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Torino a 3.389, Cuneo 613, Alessandria a 477 e Novara a 377. L'articolo proviene ...

