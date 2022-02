Covid, la curva scende ancora. Esperti ottimisti per il Carnevale: «Ma non sia un liberi tutti» (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono stati 93.157 i nuovi casi di coronavirus e 375 i morti nelle ultime 24 ore. Dunque, numeri in calo rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 99.522 e le vittime 433. Continua a scendere anche il tasso di positività, che oggi si attesta all’11% su 846.480 tamponi, a fronte dell’11,2% di ieri su 884.893 tamponi. L’andamento dei dati Covid fa anche sbilanciare gli Esperti sulla possibilità di un Carnevale più sereno, sebbene sempre caratterizzato dalla necessità di un atteggiamento prudente. Quasi 90mila positivi in meno. In calo anche i ricoveri Il calo dei numeri continua a riguardare anche i ricoveri. Nei reparti Covi ordinari oggi ci sono 18.615 pazienti, 385 in meno di ieri. Le persone in terapia intensiva sono poi 1.411 in totale, 29 in meno di ieri. Diminuiscono di quasi 90mila unità gli attualmente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono stati 93.157 i nuovi casi di coronavirus e 375 i morti nelle ultime 24 ore. Dunque, numeri in calo rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 99.522 e le vittime 433. Continua are anche il tasso di positività, che oggi si attesta all’11% su 846.480 tamponi, a fronte dell’11,2% di ieri su 884.893 tamponi. L’andamento dei datifa anche sbilanciare glisulla possibilità di unpiù sereno, sebbene sempre caratterizzato dalla necessità di un atteggiamento prudente. Quasi 90mila positivi in meno. In calo anche i ricoveri Il calo dei numeri continua a riguardare anche i ricoveri. Nei reparti Covi ordinari oggi ci sono 18.615 pazienti, 385 in meno di ieri. Le persone in terapia intensiva sono poi 1.411 in totale, 29 in meno di ieri. Diminuiscono di quasi 90mila unità gli attualmente ...

Advertising

cronachecampane : In una settimana i contagi sono calati del 32 per cento: oggi 93157 casi e 375 i decessi. Il tasso di positività è… - SecolodItalia1 : Covid, la curva scende ancora. Esperti ottimisti per il Carnevale: «Ma non sia un liberi tutti»… - ClaudioMeazza : RT @AlfioKrancic: Domanda: la curva dei contagi cala; alcuni ospedali chiudono i reparti covid; nelle terapie intensive diminuiscono i rico… - immediatonet : ?? #Covid, in Italia 93.157 nuovi contagi e 375 morti. Curva ancora in calo. Prosegue discesa ricoveri - giandomenic45 : RT @AlfioKrancic: Domanda: la curva dei contagi cala; alcuni ospedali chiudono i reparti covid; nelle terapie intensive diminuiscono i rico… -